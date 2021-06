Der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Deidesheim kann „wahrscheinlich nach den Sommerferien“ starten. Darüber informierte Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) auf Anfrage.

Eigentlich sollte es bereits im Juli losgehen, aufgrund der Pandemie sei es jedoch zu Verzögerungen gekommen, so Lubenau. Schwierig sei unter anderem gewesen, ohne Präsenzveranstaltung ehrenamtliche Kräften für das Projekt zu werben. Doch Sarah Probian, die zuständige Mitarbeiterin in der Verwaltung für das Projekt, zeigt sich zufrieden mit den Rückmeldungen. 34 Bürger hätten sich gemeldet, die als Fahrer oder Begleitperson beziehungsweise im Telefondienst mitarbeiten wollen. „Das ist ausreichend für den Anfang“, so Probian. Auf längere Sicht müssten allerdings noch weitere Helfer hinzukommen. Die Fahrer seien bereits angemeldet worden für die vorgeschriebene Eignungsprüfung. Nun hängt es noch am Fahrzeug. Die Verwaltung hofft, einen Vorführwagen oder einen Jahreswagen zu bekommen. In der Verbandsgemeinderatssitzung im März war darüber informiert worden, dass der Bus zum großen Teil aus Spenden finanziert werden kann.

Das Projekt Bürgerbus war 2019 von der FWG beantragt worden. Ende 2020 hat der Verbandsgemeinderat es auf den Weg gebracht. Der Bürgerbus ist als Sozialprojekt konzipiert. Nutznießer sollen vorrangig Menschen mit eingeschränkter Mobilität sein. Sie werden von zu Hause abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht.

Info

Wer sich für die ehrenamtliche Mitarbeit interessiert, kann sich bei Sarah Probian melden, Telefon 06326/977-114, Mail: sarah.probian@vg-deidesheim.rlp.de