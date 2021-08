Die beliebte Deidesheimer Weinkerwe, die traditionell am zweiten und dritten August-Wochenende stattfindet, fällt bekanntermaßen auch in diesem Jahr aus, dennoch gibt es eine Reihe von Veranstaltungen. Etliche Weingüter öffnen Hof und Garten, diese Woche beispielsweise das Weingut Kimmich. Beim Winzerverein gibt es eine Woche später einen Ausschank der Kolpingfamilie. Hintergrund sei der Gedanke, dass durch den Wegfall der Kerwe den Vereinen eine wichtige Einnahmequelle fehle, erläuterte Stefan Wemhoener, Leiter der Tourist Service GmbH. Die privaten Veranstaltungen seien auf der Homepage der Tourist Service GmbH aufgelistet, würden aber nicht als Gesamtpaket vermarktet. An der Wochenenden sei die Stadt quasi ausgebucht, so der Touristiker weiter. Unter der Woche dagegen hätten Gäste durchaus noch Chancen unterzukommen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als viele Gäste deutlich länger als üblich blieben, gehe in diesem Jahr der Trend wieder deutlich zum Zweiturlaub über ein verlängertes Wochenende. „Insgesamt sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden“, bilanziert Wemhoener.