Der Turn- und Sportverein (TuS) Laumersheim hat seine Mitgliederzahl in der Pandemie stabil gehalten. Weil aber die Hilfsbereitschaft nachlässt, könnte ein Aktivenbeitrag eingeführt werden.

23 der rund 570 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus gekommen. Sie zeigten ihre Zufriedenheit mit der Arbeit von Arno Schuhmann und Armin Koch, indem sie die beiden als Vorsitzenden beziehungsweise stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig wiederwählten. Der TuS entwickelt sich aus Sicht der Verantwortlichen gut. Der Breitensport stellt die größte Abteilung und wird stark nachgefragt. Ab Januar soll es ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren geben. Zudem bildet sich gerade eine neue Volleyballgruppe.

Die HSG Eckbachtal, ein Zusammenschluss der Handballabteilungen von TSV Freinsheim, ATB Heuchelheim, TuS Gerolsheim und TuS Laumersheim, besteht mittlerweile aus 27 Teams und ist damit nach eigenen Angaben die größte Spielgemeinschaft in der Pfalz. Erstmal gibt es nun eine weibliche A-Jugend. Tennis wird beim TuS seit 46 Jahren gespielt, heute in einer Spielgemeinschaft mit den Damen des TV Lambsheim und den Herren aus Heuchelheim. Dort sind noch 63 Spieler übrig, die Mitgliederzahl stagniert.

Solide Finanzen

Auf Festen und Veranstaltungen waren die TuS-Sportler in diesem Jahr präsent, etwa am Eckbach-Mühlenwandertag, auf dem Hoffest im Weingut Zelt und bei der Laumersheimer Kerwe. Bei Hoffest und Kerwe will man auch im kommenden Jahr sicher wieder mitmachen. Mit Blick auf die sinkende Einsatzbereitschaft unter den Mitgliedern und die steigenden Kosten wird über die Einführung eines Aktivenbeitrags in den Abteilungen Breitensport und Handball nachgedacht. Das soll im Januar weiter beraten werden.

Finanziell steht der TuS solide dar. Das Jahr 2021 schloss mit einem Plus von gut 1600 Euro. Durch Spenden, Zuschüsse und Eigenleistung konnte der neue Beachvolleyballplatz größtenteils refinanziert werden. In der Sitzung thematisiert wurde die Parkplatzsituation am Bürgerhaus, wo der TuS einige Plätze gepachtet hat, die aber oft von Fremden besetzt werden. Deshalb sollen Schilder aufgestellt werden.

Ehrungen

Armin Koch (50 Jahre Mitgliedschaft), Helga Heinzmann, Jürgen Feßler, Matthias Wolff (40 Jahre) und Gabriele Obenauer (25 Jahre).