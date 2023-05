Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dieses Männerquartett hat für den Dürkheimer-Hockey-Club (DHC) in der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte Titel am Fließband in die Kurstadt geholt. Steffen Erlewein, Uli Moissl, Thorsten Böckler und Uwe Krauß erinnern sich anlässlich des 100-jährigen Bestehens ihres Clubs gern an die vergangenen sportlichen Zeiten.

Thorsten Böckler (44) war von 1994 bis 2011 im Verein und hat alle Hallenmeistertitel der Jahre 1997 bis 2000 und 2005 als Stürmer im Team miterlebt. „Der schönste