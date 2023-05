Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ensemble Naschuwa spielte am Freitag in der Stiftskirche traditionelle Weisen, Tanzlieder und Klezmerstücke. Warum der Auftritt deutlich aus der Vielfalt der Konzertangebote herausragte.

Was macht dieses einzigartige Quartett um den erst in Rodalben und jetzt in Frankfurt wirkenden Pfarrer Matthias Helms so besonders? Ist es dessen charismatische Ausstrahlung im betörenden Gesang bei jüdischer