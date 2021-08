Seit dem vergangenen Jahr unterstützt die „Oberst Schöttler Versehrten-Stiftung“ (OSVS) auch zivile Helfer wie Angehörige der Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums wurden bislang insgesamt 68.000 Euro an Hilfsgeldern weitergereicht.

Angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal reisten eine OSVS-Delegation und Polizeihauptkommissar Oliver Vollmer als Vertreter des Vereins BOS-Netzwerk in die Verbandsgemeinde Altenahr. Vorsitzender Horst Schöttler übergab 50.000 Euro an Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand und an Frank Linnarz, Wehrleiter der Feuerwehr Altenahr.

Diese Summe setzt sich aus einer Spendensammlung und Stiftungsvermögen zusammen. Sie ist als erste Not- und Soforthilfe für Feuerwehrleute gedacht, die selbst vom Hochwasser betroffen sind und trotzdem ihren freiwilligen Hilfsdienst ableisten.

Zusätzlich wurden viermal jeweils 2500 Euro für Bestattungskosten von Feuerwehrangehörigen übernommen, die beim Einsatz tödlich verunglückt sind.

Vollmer überreichte im Namen des BOS-Netzwerks eine Summe von 1800 Euro an die Feuerwehr. Das Netzwerk sieht seine Hauptaufgabe darin, die Zusammenarbeit aller Akteure auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr zu verbessern.

Kontakt

Oberst Schöttler Versehrten-Stiftung, Kaiserbergring 6, 67657 Kaiserslautern, Telefon 0631 72716, www.oberst-schoettler-versehrten-stiftung.de