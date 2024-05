Die eine Spielgemeinschaft, die aus Knopp/Wiesbach, machte mit einem 7:0 (4:0) am letzten Spieltag ihr Meisterstück und steigt nach dem freiwilligen Rückzug in die C-Klasse im Vorjahr nun wieder in die B-Klasse auf. Die andere Spielgemeinschaft, die aus Wallhalben/Mittelbrunn, gibt es künftig gar nicht mehr. Deren Spieler hatten sich den Abschied anders vorgestellt.

Einen Haken hinter die C-Klasse-Saison 2023/24 haben am Sonntagnachmittag bei strömenden Regen die SG Knopp/Wiesbach und die SG Wallhalben/Mittelbrunn gemacht. Für die Gäste ging es nur