„Ich freue mich riesig, sage allen Dank. Doch wer glaubt, dass mich dieser Preis milde stimmt, irrt. Dafür liegt mir diese Stadt viel zu sehr am Herzen.“ Es war ein gerührter Wolfgang Marschall, der diese Worte am Freitagabend in der guten Stube der Stadt, dem Pfalzgrafensaal, vor euphorisch applaudierenden Gästen fand. Wurde er doch wenige Minuten zuvor von Kulturreferentin Beate Kimmel und Kulturamtsleiter Christoph Dammann mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet.

In sprachlich brillanter und inhaltlich scharfsinniger Form, so Laudatorin Kimmel, lege der Kopf der Untiere seit Jahren den Finger in kommunalpolitisch und gesellschaftlich „offene Wunden“.