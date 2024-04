Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr Busse, eine Anbindung aller Stadtteile an den Hauptbahnhof und barrierefreie Haltestellen: Das sieht der Nahverkehrsplan vor. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich dafür ausgesprochen, in gut einer Woche befasst sich der Stadtrat damit. Die Finanzierung bleibt schwierig.

Die Stadt arbeitet an einem neuen Nahverkehrsplan, will künftig das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausbauen. So sollen einzelne Linien neu eingerichtet oder bis zum Hauptbahnhof