In Sachen Hebammen-Ausbildung arbeitet das Westpfalz-Klinikum (WPK) ab dem kommenden Wintersemester mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen zusammen. Die Ausbildung in der Geburtshilfe erfolgt ab dem kommenden Herbst als Studium, Praxiserfahrung dafür kann am WPK gesammelt werden.

Im Herbst 2021 können bis zu 40 angehende Hebammen ihre Ausbildung an der Hochschule in Ludwigshafen aufnehmen. Drei davon können während des auf sieben Semester angelegten Studiums am Westpfalz-Klinikum