In der Region häufen sich Tötungen von Frauen. Jüngstes Beispiel ist eine 34-Jährige, die Mitte Juni in Reichenbach-Steegen mutmaßlich von ihrem Mann erstochen wurde. Michael Breiner vom SOS-Familienhilfezentrum in Kaiserslautern erklärt, welche Ursachen Femizide haben, was von Gewalt betroffene Frauen tun können und welche Alarmsignale das Umfeld ernst nehmen sollte, damit es nicht so weit kommt.

Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Meist ist dem eine längere Geschichte von Gewalt vorausgegangen. Dabei handelt es sich nicht um