Ruhig und friedlich erscheint die Welt rund um Kaiserslautern im Schnee. Der Wintereinbruch in der vergangenen Woche hatte nicht nur etliche Verzögerungen auf den Straßen zu bieten, sondern auch seine schönen Facetten, wie die Fotos der Leserinnen und Leser beweisen.

„Gefroren hat es heuer“, schreibt Dietlinde Nitschke zu einem Bild, das sie vor einigen Tagen am Vogelwoog aufgenommen hat. „Die vielen Enten und Nutrias, die ihn sonst bevölkern, waren nirgends zu sehen. Nur der Schwan hielt sich an der letzten eisfreien Stelle auf.“ Maria Frank machte dort ebenfalls Winterbilder.

(Licht-)Stimmung auf den Spazierwegen am Vogelwoog. Foto: Frank

Edith Schneider kam einige Tage später an einer „Baustelle mal anders“ vorbei. Beim Spaziergang in Morlautern, vorbei an der ehemaligen Gärtnerei, entdeckte sie einen stillstehenden Bagger. Die Sonne beleuchtet die Schneedecke.

Schön beleuchtet. Foto: Schneider

Im Schnee versteckt hat sich dagegen eine Waldschnepfe, wie Günther Pitschi zu berichten weiß. Im IG Nord machte er am Auffangbecken in den Langen Ruthen die Aufnahme eines „amselgroßen Vogels, den ich erst für eine Bekassine hielt. Bei genauerer Betrachtung hatte ich die sehr scheue Waldschnepfe (Scolopax rusticola) erwischt. Waldschnepfen sind nachtaktiv und selten über Tag zu sehen“, schreibt er dazu. Für ihn schon jetzt ein Höhepunkt im neuen Jahr.

Scheu und bei Tag ein seltener Anblick: die Waldschnepfe. Foto: Pitschi

Dass sich nicht nur so manches Kind wegen der Möglichkeit zum Schlittenfahren über die weißen Flocken in der vergangenen Woche freute, erklärt Tanja Schiefner aus Stockborn. „Meine Schafe hatten auch ihren Spaß im Schnee. Kälte macht ihnen wenig aus. Was sie nicht mögen ist, wenn es regnet. Da freuen sie sich über ihren Unterstand (...) .“

Mögen Schnee lieber als Regen: die Schafe von Tanja Schiefner. Foto: Schiefner

Den leicht eingefärbten Abendhimmel erblickte Gerd Kaißling bei seiner Gassi-Runde am Gelterswoog – „ein herrlicher Anblick“. Herbert Rohmer machte ein Bild vom Winter-Sonnenuntergang rund um den Dansenberger Fernsehturm. »Ein herrlicher Anblick« am Gelterswoog. Foto: Kaissling

„Nanu, ein Eiswichtel. Er liebt die Winterkälte. Steigt die Temperatur, schmilzt er lautlos dahin – wie sein großer Onkel der Schneemann“, dachte sich Vera Teichert als sie ihn auf einem Spielgerät entdeckte.

Farbenfroher Fernsehturm: der Dansenberger Schlackel. Foto: Rohmer

„Ein einsamer Stern, vergessener Weihnachtsschmuck, erhellt die grauen Tage“, schreibt Werner Gilla zu seinem Foto aus Siegelbach.

Der Neffe des Schneemanns: ein Eiswichtel. Foto: Teichert

Laut(r)er Häppchen

