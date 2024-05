Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag startet in Kaiserslautern die Freibadsaison. Zunächst im Warmfreibad, die Waschmühle öffnet einmal mehr verspätet. Seit Montag steht nun auch fest, was der Badespaß ab dieser Saison kostet. Einheitspreise für beide Bäder sind vom Tisch.

Der Ansturm auf das Warmfreibad wird sich am Samstag vermutlich in Grenzen halten. Das liegt aber sicher nicht an den gestiegenen Eintrittspreisen, sondern eher an der mauen Wetterprognose.