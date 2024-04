Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im April will der SV Steinwenden gegen Teams auf Augenhöhe im Abstiegskampf fleißig Punkte sammeln, bevor es in der Schlussphase der Verbandsliga-Saison gegen die Topteams der Liga geht. Am Sonntag, 15 Uhr, reist er zur zweiten Mannschaft des FK Pirmasens.

Der Blick auf die Tabelle ist für den SV Steinwenden nach dem 2:0-Heimsieg gegen Bingen wesentlich angenehmer geworden. Die Westpfälzer stehen erstmals seit langer Zeit wieder über dem Strich