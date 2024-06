Zum ersten Mal durften an diesem Wahlsonntag Jugendliche unter 18 Jahren wählen gehen. Das Mindestwahlalter für die Europawahl wurde 2022 von bisher 18 auf 16 Jahre gesenkt. Jetzt wurde die Neuregelung das erste Mal angewendet. Der RHEINPFALZ hat eine Erstwählerin verraten, was die Stimmabgabe für sie bedeutet.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter