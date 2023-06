Michael Halberstadt, Musiker, Shaian-Mitbegründer und Salon Schmitt-Betreiber weiß ganz genau, was er gerne hören würde – wenn er nur Zeit dazu hätte.

„Trotz des vielfältigen Programms zur ,Langen Nacht’ ist es für mich offensichtlich, wo ich gerne hingehen würde, wenn ich könnte.

Natürlich in die Fruchthalle zu Anna Stucky und ihrer Band (Nr. 88 im Programmheft). Anna kommt ursprünglich aus Kaiserslautern beziehungsweise aus Morlautern. Ich kenne sie schon als junges Mädchen und hatte die ,Ehre’ ihr damals Gitarrenunterricht zu geben.

Ich freue mich sehr und finde es atemberaubend, welch eine musikalische Entwicklung sie in letzter Zeit gemacht hat. Sie wohnt inzwischen in Heidelberg, schreibt ihre eigenen Songs und covert auch mit ihrer jungen Band. Auf Youtube gibt es von ihr wunderbare Aufnahmen. Handgemachte Musik im Pop-Folk Bereich – so ziemlich genau mein Style. Ich bin wirklich begeistert und sozusagen vom Lehrer zum Fan geworden. Gerne wäre ich dabei am Samstag um 21.30 Uhr in der Fruchthalle, werde da aber den Salon hüten müssen, der anlässlich der Langen Nacht auch wieder den Innenhof mit Livemusik geöffnet hat. Ich wünsche Anna ,toi toi toi’ und viel Erfolg für ihren Auftritt und kann jedem Liebhaber von echter handgemachter Musik nur dringend empfehlen, mal bei dieser großartigen jungen Künstlerin aus der Heimat vorbeizuschauen.“