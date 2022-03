Das Lauterer Tanzpaar Jonas Clos und Jennifer Fauß vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern wollte es bei der TBW Trophy Tanzserie in Karlsruhe wissen. Bei dem über alle Landesgrenzen bekannten Tanzturnier startete es an zwei Wettkampftagen bei vier Turnieren und tanzte insgesamt 32 Tänze vor dem Richtergremium.

Die Mission war erfolgreich. Mit drei Platzierungen und zwei Podestplätzen kehrte das Paar zurück in die Westpfalz. Und es sammelte in Karlsruhe außerdem insgesamt 16 Punkten auf dem Aufstiegskonto für den Schritt in die nächsthöhere Tanzklasse.

In der Standard Hauptgruppe IIC gelang den beiden mit einem zweiten Platz das beste Ergebnis. Sie waren auch in der Hauptgruppe C unterwegs, wussten auch dort zu überzeugen und ließen einige Mittänzer hinter sich zurück.