Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfB Reichenbach hat die sportlichen Weichen für die nächste Saison gestellt und Yannik Brehmer als Trainer verpflichtet. Ab Sommer 2023 ist er verantwortlich für die in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz spielende erste Mannschaft des Vereins.

Yannik Brehmer ist kein Unbekannter in Reichenbach-Steegen. War er doch schon in der Zeit von 2016 bis 2020 beim VfB erfolgreich als Stürmer am Ball. Danach zog es den mittlerweile 27 Jahre