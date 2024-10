Dass ein Mann einen Reisenden mit einem Messer bedroht, wurde der Polizei am Montag um 16.45 Uhr gemeldet. Vor dem Hauptbahnhof Kaiserslautern trafen die Polizisten die beteiligten Personen sowie zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit an, die den Beamten den Sachverhalt schilderten. Demnach hatte der 32-jährige Beschuldigte mit einem vorgehaltenen Messer den 41-jährigen Reisenden dazu aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Die Polizeibeamten forderten den 32-Jährigen unter Androhung des Distanz-Elektro-Impulsgerätes (Taser) auf, das Messer herauszugeben. Nachdem er sich mehrmals hatte bitten lassen, ließ er es letztendlich auf den Boden fallen. Es handelte sich um ein Küchenmesser mit einer feststehenden Klinge von 8,5 Zentimeter Länge, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,74. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet.