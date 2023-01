Katzenbetreuung im vertrauten Umfeld und auf Gegenseitigkeit – dafür steht der Verein Freundeskreis Katze und Mensch. In Kaiserslautern trifft sich die Gruppe am Samstag, 14. Januar, um 17 Uhr im Unique an der Universität Kaiserslautern (TUK).

Haustiere sind für viele Menschen etwas ganz Wunderbares. Sie gehören einfach zum Leben dazu. Aber wer versorgt die Tiere, wenn eine Geschäftsreise, ein Urlaub oder vielleicht sogar ein Krankenhausaufenthalt ansteht? Gerade bei Katzen ist das gar nicht so einfach, ist sich Margaret Altmeier aus Kaiserslautern ziemlich sicher. „Katzen sind leicht gestresst, verstehen sich häufig nicht mit anderen Katzen und überhaupt leben sie am liebsten zuhause“, weiß sie aus Erfahrung.

Deshalb ist sie froh und dankbar für ihren Nachbarn, der sich um ihre Katze kümmert, wenn sie selbst unterwegs ist. Der Nachbar kommt in ihrer Wohnung vorbei, versorgt und betreut ihren Felix, der seit fünf Jahren bei ihr lebt.

Verein agiert bundesweit

„So einen freundlichen Nachbarn hat nicht jeder und ein sich kümmerndes Familienmitglied ist auch nicht immer greifbar“, sagt Margaret Altmeier, die sich im bundesweit agierenden Verein Freundeskreis Katze und Mensch engagiert. Altmeier leitet die regionale Vereinsgruppe in Kaiserslautern. Bundesweit gibt es 154 solcher Gruppen mit insgesamt rund 8600 Mitgliedern, die meisten davon leben in Baden-Württemberg und Bayern.

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit sechs Gruppen des Vereins Freundeskreis Katze und Mensch. Sie sind in Alzey und Umgebung, Worms, Speyer, Edenkoben, Landau, Ludwigshafen und in Kaiserslautern zu finden.

Der Verein, der sich laut Altmeier auch über Fördermitglieder freut, die keine Katze betreuen wollen oder können, ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Der Jahresbeitrag für eine normale Mitgliedschaft betrage 37,50 Euro, ermäßigt sind es 15 Euro.

Versorgung von Fundkatzen ist Anliegen

„Die Versorgung und Kastration von Fundkatzen ist ein wichtiges Anliegen und etwa 97 Prozent aller Mitgliedsbeiträge und Spenden werden hierfür verwendet“, betont Altmeier, dass Tierschutz eine Herzensangelegenheit des Vereins ist. Und dann gibt es da die organisierte Nachbarschaftshilfe, das „Catsitting“. Dahinter steht nicht mehr und nicht weniger als eine Katzenbetreuung, die auf Gegenseitigkeit beruht und bei der keine Katze das gewohnte Terrain verlassen muss.

„Wer selbst eine Katze hat, weiß was die Tiere wollen“, ist Margaret Altmeier überzeugt. Das Motto der Katzenfreunde sei daher: „Betreust Du meine Katze, betreue ich Deine Katze!“ Natürlich müsse zunächst Vertrauen unter den Katzenbesitzern aufgebaut werden, eine Betreuung müsse gut vorbereitet sein. Deshalb organisiert sie als Gruppenleiterin ein regelmäßiges Treffen, eine Art Stammtisch: „Hier tauschen wir uns über Pflege und Ernährung unserer Katzen aus.“ Auch wurde eine Checkliste erarbeitet, auf der sich Punkte finden wie Futter, Toilette, Briefkastenschlüssel, Blumen gießen.

Altmeier übernimmt es auch, die Kontakte zu knüpfen. „Wir sind noch eine kleine Gruppe“, sagt die Katzenfreundin. Sie hofft auf weiteren Zuspruch und lädt Interessierte zum nächsten Stammtisch ein. Die Gruppe trifft sich jeden zweiten Samstag im Monat. Das nächste Treffen findet am Samstag, 14. Januar, 17 Uhr, im Restaurant Unique, Paul-Ehrlich-Straße, an der TUK Kaiserslautern statt. Margaret Altmeier ist per E-Mail unter kaiserslautern@katzenfreunde.de zu erreichen.