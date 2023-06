Der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung mit seiner Vorsitzenden Karin Kolb wird mit dem Kaiserslauterer Kulturpreis 2023 ausgezeichnet. Das hat der Kulturausschuss der Stadt entschieden. „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung“, so Kulturdezernentin Beate Kimmel, die dem Ausschuss die engere Wahl der Jury vorgestellt hatte und zusammen mit dem Leiter des Kulturreferates Christoph Dammann und einem Vertreter des Vorstandes der Kulturstiftung der Sparkasse Kaiserslautern in der Jury saß. Der Preis soll im Juli im Rahmen eines Festaktes überreicht werden. In der Begründung für die Würdigung wird betont, dass Karin Kolb und ihr Verein große Verdienste auf kulturellem Gebiet vorzuweisen haben. „Der Verein legt immer wieder den Finger in die Wunde, wenn das kulturelle Erbe der Stadt in Vergessenheit gerät oder sogar droht, abgerissen oder beschädigt zu werden. Er lenkt es in das Blickfeld des öffentlichen Interesses“, heißt es wörtlich. Nur durch das Engagement des Vereins hätten Denkmäler wie die Fruchthalle oder die Friedenskapelle renoviert werden können. Den Kulturpreis Kaiserslautern gibt es seit 2019. Er wird von der Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse unterstützt und soll privates sowie ehrenamtliches Engagement anerkennen.