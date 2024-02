Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen die TSG Bretzenheim will Verbandsligist SV Steinwenden an die Leistungen der starken zweiten Halbzeit anknüpfen und am Sonntag, 15:30 Uhr, im Auswärtsspiel beim FSV Offenbach wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Wenn man es nüchtern betrachtet, ist der SV Steinwenden mit 45-minütiger Verspätung in die Rückrunde der Verbandsliga-Saison gestartet. Das Team von Cheftrainer Daniel Meisenheimer fand