Nach gut vier Jahren ist Unipräsident Arnd Poetzsch-Heffter seit 1. Oktober im Ruhestand. So ganz trennt sich der Informatiker jedoch nicht von der Uni. Wie oft er noch in der Mensa isst, warum er nun öfter auf dem Sonnendeck liegt, wieso er die Fusion mit Landau heute positiv sieht und was die Pläne für einen Chemie-Neubau machen, erzählt er im Gespräch mit Gundula Zilm.

Herr Poetzsch-Heffter, wo haben Sie heute zu Mittag gegessen?

Heute zu Hause. Aber ich bin noch ungefähr dreimal pro Woche in der