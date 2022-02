Auch ohne seinen Kapitän an Bord wurde Handball-Oberligist TuS Dansenberg II seiner Favoritenrolle am Samstag beim HV Vallendar vollauf gerecht. Beim 25:19 (15:7) machte die Mannschaft von Sebastian Wächter bereits Mitte der ersten Halbzeit klar Schiff und steuerte einem souveränen Sieg entgegen.

Für Kapitän Patrick Schulze, der aufgrund von Knieproblemen kurzfristig passen musste, rückte Co-Trainer Sebastian Benkel in den Kader. Zunächst schien alles auf einen offenen Schlagabtausch hinauszulaufen (3:3/8.), ehe die Schwarz-Weißen das Ruder entschlossen in die Hand nahmen. Während bei der Vallendarer Offensive fortan Flaute herrschte, weil TuS-Torhüter Benedict Haubeil mit großartigen Paraden die Schotten dicht machte, zogen die Gäste auf 11:3 (18.) davon. „Das war das Fundament zu einem mehr als verdienten Auswärtssieg“, sah Wächter den Schlüssel in der starken Anfangsphase seiner Mannschaft.

Der Trainer nutzte die Gunst der Stunde, um fortan auch den Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu gewähren. Bis zum Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung auf acht Tore aus (15:7/30.). Nach der Pause bekam der TuS kurzzeitig Gegenwind, was auch daran lag, dass er sich kurz nacheinander zwei Zeitstrafen einhandelte. Näher als bis auf fünf Tore (13:18/40.) kamen die Hausherren aber nicht mehr heran.

Gute Abwehrarbeit

Dansenberg blieb auf Kurs, weil die Abwehr sicher stand und in den folgenden zwölf Minuten nur zwei Tore zuließ. Im Spiel nach vorne waren es neben Timo Holstein (6/2) vor allem Alexey Wetz und Marco Holstein, die mit jeweils fünf Treffern die Akzente setzten.

„Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und hätten vielleicht sogar noch höher gewinnen können. Dennoch bin ich mehr als zufrieden, da wir mal wieder gut in der Abwehr gearbeitet haben“, analysierte Wächter. Nun gelte es, den Fokus direkt auf das kommende Heimspiel gegen den unteren Tabellennachbarn SG Saulheim zu richten. Mit einem Sieg gegen seinen unmittelbaren Verfolger könnte die Perspektivmannschaft ihren Platz in der Spitzengruppe zementieren und weiter von der Vize-Meisterschaft träumen.

Der Rückstand auf den nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter VTV Mundenheim beträgt sechs Punkte. Da das Thema Meisterschaft für den Tabellenvierten ohnehin zu keinem Zeitpunkt zur Debatte stand, kann man ganz entspannt in die restlichen Rückrundenspiele gehen. Ihr primäres Ziel, sorgenfrei durch die Saison zu kommen, hat die Mannschaft bereits erreicht.

So spielten sie

TuS Dansenberg II: Haubeil/N. Becker (Tor), T. Holstein (6/2), Wetz, M. Holstein (je 5), Jung (4), P. Becker (2), Simgen, Wächter, Hofmann (je 1) Theuer, Dettinger, Jusufbegovic, Benkel