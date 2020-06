Der Studieninformationstag der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) findet in diesem Jahr erstmals virtuell statt. Das Programmangebot, das bislang studieninteressierte Schüler auf den Kaiserslauterer Campus lockte, ist dieses Mal unter https://www.uni-kl.de/online-infotag/ online zugänglich.

Die eigens dafür eingerichtete Homepage bietet Informationen zur TU, eine virtuelle Campus-Tour, Videovorstellungen von Studiengängen sowie einen Überblick zu den Beratungsangeboten. In einem Semester, in dem Vorlesungen und Seminare komplett online gehalten werden, lädt die TU zu einer virtuellen Reise über den Campus ein. Seit Freitag können Interessierte dort Studienangebote der TU in Form von Videos, Texten und weiteren Informationsmaterialien online erleben und per 360°-Rundgang den Campus erforschen. Zudem finden sie dort Kontakte und Angebote für die studiengangspezifische Beratung und können die Menschen hinter den Studiengängen, zukünftige Professoren und Mitstudenten kennenlernen. Die Plattform ist bis zum Ende des Bewerbungszeitraums am 31. August verfügbar.