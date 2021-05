Eine bedarfsgerechte Düngung für jede einzelne Pflanze und eine effiziente Routenplanung durch Wingerte: Dies sind einige der Beispiele dafür, welchen Nutzen die Digitalisierung dem Weinbau bringen kann. Informatiker der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) sammeln und analysieren dazu in einem neuen Projekt Daten, aus denen Handlungsempfehlungen für Winzer abgeleitet werden sollen.

Im Weinbau lassen sich viele verschiedene Daten erheben, wie Sebastian Michel, Professor an der TU, erklärt. Sie stammen aus unterschiedlichen Quellen, etwa von Pflanzmaschinen, Laubschneidern und Traubenvollerntern. Ausgestattet mit GPS können die Maschinen während ihres Einsatzes wertvolle Informationen sammeln: wo genau die Rebstöcke stehen, wie der Zuckergehalt der Trauben ist, welche Wege befahren werden, wie hoch der Ertrag und die Qualität der geernteten Trauben sind.

Aus diesen Daten, die künftig in Echtzeit aus den Wingerten in Siebeldingen (Landkreis Südliche Weinstraße) zu Michel und seiner Arbeitsgruppe in Datenbanken und Informationssysteme übermittelt werden, sollen konkrete Handlungsempfehlungen im Weinbau entwickelt werden. Dazu soll herausgefunden werden, wie sich digitale Techniken für die komplette Produktionskette des Weinbaus – von der Pflanzung bis zur Traubenanlieferung – einsetzen lassen.

Es soll beispielsweise berechnet werden, auf welchen Routen die Wingerte möglichst zeitsparend und effizient befahren werden können. Da häufig Lohnunternehmen die Ernten in verschiedenen Wingerte einfahren, kennen die Fahrer nicht automatisch die besten Wege und wissen auch nicht, wo sie mit den großen Maschinen wenden können, wie Michel erklärt.

Ebenso soll das Potenzial der Digitalisierung für den präziseren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ermittelt werden, damit diese nur noch dort eingesetzt würden, wo sie benötigt werden. Hierzu sollen hochauflösende topografische Karten mit lokalen Messdaten wie Wetterinformationen verknüpft werden, um parzellengenaue Vorhersagemodelle zu liefern.

Zentrale Stelle in Kaiserslautern

In Kaiserslautern sitzt die zentrale Stelle für die Datenverarbeitung des Projekts, zehn Server mit viel Speicherplatz seien bereits angeschafft worden, berichtet Michel. Es gelte, alle Daten zu sammeln und zu schauen, wie sie sich sinnvoll nutzen lassen. Die Daten, die in den kommenden Jahren gesammelt werden, stammen alle aus verschiedenen Quellen, daher müssen verschiedene Datenformate zusammengeführt werden. Alle Daten sollen zudem sicher gelagert werden und so aufbereitet werden, dass sie korrekt und effizient durchsuchbar sind.

Welche Software sie dafür einsetzen können und was noch entwickelt werden muss, werde sich im Laufe des Projekts zeigen. Ebenso, welche Erkenntnisse sich die Weinbauern aus den Datensätzen erhoffen und wie diese sich am besten gewinnen lassen.

Zuerst gilt es aber erst einmal, eine gemeinsame Sprache zu finden. Wenn Spezialisten aus dem Weinbau, Softwareentwickler, Informatiker und Rebenzüchter an einem Tisch sitzen, müssen sie erst einmal lernen, sich gegenseitig zu verstehen – denn jedes Spezialgebiet hat seine eigene Fachsprache, wie Michel berichtet.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert das Projekt „Digitalisierung im Wertschöpfungsnetzwerk Weinbau: Von der Pflanzung bis zur Traubenanlieferung (DigiVine)“ mit 3,7 Millionen Euro auf drei Jahre, wovon 750.000 Euro an die Forschergruppe der TU gehen. Sie arbeiten gemeinsam mit Mitarbeitern des Instituts für Rebenzüchtung des Julius Kühn-Instituts in Siebeldingen und des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe.