Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Worauf man im vergangenen Jahr coronabedingt verzichten musste, steht wieder auf dem Programm: Hallenhockey. Mit von der Partie ist die TSG Kaiserslautern mit einem Herren- und einem Damenteam, die beide in der Oberliga spielen. Während die Herren am Wochenende in die Runde starten, müssen die Frauen gleich mal pausieren.

„Die Vorfreude ist groß“, beschreibt Jochen Metz, der Trainer der TSG-Herren, die Stimmung vor dem Saisonauftakt am Samstag (17 Uhr) beim TSV Schott Mainz II. Die neue Oberligarunde bestreiten