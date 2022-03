Konzentriert spielen die beiden Mannschaften von TTV Otterberg und TTC Herschweiler-Pettersheim um den Pokal. Der Ball fliegt über die Platte und es ist fast, wie es sein sollte. Doch etwas ist anders. Die Otterberger Mannschaft spielt in blau-gelben Trikots!

Kurzerhand haben sich die Tischtennisspieler Trikots in den Farben der ukrainischen Fahne angezogen, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen und Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Christian Horn, Abteilungsleiter des TTV Otterberg, erzählt, dass er und sein Team etwas tun wollten. Er hatte die Idee mit den Trikots und rief Sascha Brandt vom SOC Teamsport in Kaiserslautern an. Der fand die Aktion super, fertigte die Trikots für die Mannschaft an und stellte sie zur Verfügung. Spenden für die Opfer in der Ukraine wurden auch gesammelt.