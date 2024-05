Für Tessa Dietrich, Target-Sportlerin vom SV Steinwenden-Weltersbach, verlief das Wettkampfwochenende in Reisbach, nähe Dingolfing/München, mit einer absoluten Höhe und durchwachsenen Starts.

Gemeinsam mit ihrem bayerischen Staffelpartner Christoph Larasser war die junge Sportlerin aus der Westpfalz mit Schweizer Wurzeln, die außer beim SV Steinwenden auch für Bayern startberechtigt ist, perfekt unterwegs. Schon im ersten Lauf knabberte das Duo ganz knapp an der Führungsposition, blieb nur drei Sekunden hinter Platz eins zurück. Der zweite Lauf schnurrte wie am Schnürchen. Auf der Strecke schnell unterwegs, zeigten beide sehr gute Schießeinlagen und gewannen mit elf Sekunden Vorsprung und damit in der Gesamtwertung die bayerische Meisterschaft in der Mixed-Staffel der Leistungsklasse. In den Einzelläufen leistete sich Tessa Dietrich am Schießstand einige Fehler und stand am Ende auf Rang fünf.

Für Dietrich geht es am 1. und 2. Juni zuhause in Steinwenden mit dem Qualifikationswettkampf für die WM Ende Juli in Dingolfing weiter.