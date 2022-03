Am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Kaiserslautern ausgeraubt, teilte die Polizei mit. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um die Shell-Tankstelle in der Hohenecker Straße. Laut Polizei bedrohte der Mann, der mit einer dunklen Mütze und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz maskiert war, die Angestellte der Tankstelle mit einem etwa sechs Zentimeter langen Messer. Er forderte die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen und ihm das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Die Beute, zu deren Höhe die Polizei keine Angaben machte, steckte der Mann in einen grauen Rucksack. Dann flüchtete er zu Fuß in Richtung Media Markt.

Polizei sucht Zeugen des Raubes

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Täter etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug eine dunkle Regenjacke, eine dunkle Jogginghosen mit breiten, hellen Streifen und schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 3690 zu melden.