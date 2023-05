Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Zweibrücken Fashion Outlet soll erweitert werden. Betreiber Via Outlets möchte 40 bis 50 neue Läden bauen. In Kaiserslautern fürchtet man eine weitere Schwächung der Innenstadt und des Einzelhandels. Die Stadt will sich gemeinsam mit anderen Kommunen und Verbänden an Ministerpräsidentin Malu Dreyer wenden.

Das 21 Jahre alte Outlet in Zweibrücken soll von 21.000 auf 29.500 Quadratmeter Verkaufsfläche wachsen.