Vom 21. bis 25. August präsentiert die Hochschule Kaiserslautern in Köln ihren innovativen Studiengang Virtual Design auf der Gamescom, der weltweit größten Messe für Computerspiele. Bei diesem Studium dreht sich alles um virtuelle Erlebnisräume. Dabei spielt auch der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Extended Reality (VR/AR/XR) eine große Rolle. Ein weiteres wichtiges Spezialgebiet sind CGI (Computer generierte Bilder) und Virtual Production: von Architekturvisualisierung, Werbung oder Produktdesign bis hin zu Spezialeffekten auf Hollywood-Niveau. Mit High-End Ausstattung wie Green Screen, Motion Capture, 3D-Scannern oder 360-Grad-Kameras lernen die Studierenden laut Pressemitteilung der Hochschule von Anfang an, auf den neuesten Industriestandards zu arbeiten.

Besucher können sich auf der Gamescom am Stand E020g bis D021g – dem Gemeinschaftsstand von GameUP! Rheinland-Pfalz – in der Halle 10.2 mit Studierenden und erfolgreichen Absolventen, die bereits in der Branche Fuß gefasst haben, austauschen. So erhalten sie Informationen aus erster Hand, erfahren mehr über den Studiengang und die vielfältigen beruflichen Perspektiven. Außerdem bringen die Designer einige Arbeiten aus dem Bereich Virtual Design Community mit, die getestet werden können. Interessenten können ihr digitales Portfolio mitbringen und begutachten lassen.