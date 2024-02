Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder hat bei ihrem Besuch in Kaiserslautern die Maßnahmen, mit denen hier dem Klimawandel begegnet werden soll, gelobt. Dass man sich auf so eine große Vielfalt bei den Projekten geeinigt habe zeige, dass schon viele Konzepte in der Schublade liegen. Wohl wahr. Kaiserslautern ist da ganz sicher weit, hat schon lange ein Klimaschutzkonzept, was vor allem dem großen Engagement von Bettina Dech-Pschorn, der Leiterin des Referats Umwelt, zu verdanken ist. Sie lebt das Thema, hängt sich seit vielen, vielen Jahren rein, gilt als Streiterin für mehr Grün und mehr Wasser in der City, für ein besseres Stadtklima. Sie mahnt, es müsse mehr und schneller etwas getan werden gegen das weitere Aufheizen der Innenstadt. Das Problem ist, dass es bei der Umsetzung hapert.