Am ersten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga musste sich das Team von FCK-Trainer Eimen Baffoun dem 1. FC Köln mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. Gegen zwei Weltmeister auf dem Platz fehlte es den Nachwuchskickern vom Betzenberg an der nötigen Durchschlagskraft. Eine Marke bleibt jedoch ungebrochen.

Der Startschuss in die erste DFB-Nachwuchsliga-Saison gestaltete sich zunächst ausgeglichen. „Es ging hin und her, beide Mannschaften hatten Torchancen. Am Ende des Tages ist es dann aber die