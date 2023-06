Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im zweiten Spiel der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga Westpfalz dominierten die Katzweilerer trotz früher Unterzahl lange das Spiel, mussten aber dennoch ein Unentschieden gegen den SC Busenberg hinnehmen. Damit scheidet der SV als möglicher Aufsteiger aus. Im kommenden Spiel am Mittwoch in Maßweiler (Anpfiff: 19 Uhr) zwischen dem SC Busenberg und der TuS Schönenberg fällt daher die finale Entscheidung.

Lange sah es so aus, als würden die Katzweilerer mit einem sicheren Sieg vom Platz gehen und so trotz der bitteren 6:1-Niederlage am Mittwoch gegen Mitstreiter TuS Schönenberg den