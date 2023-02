Versprechen über Versprechen – und am Ende nur leere Worte? Das bleibt noch abzuwarten. Aber für den Gitarristen und Salon Schmitt-Betreiber Michael Halberstadt sei es jetzt schon „wirklich beachtlich, mit welcher Begeisterung, Energie und unter Einsatz beträchtlicher Ressourcen der aktuelle OB-Wahlkampf geführt wird“, sagt er. „Bleibt zu wünschen, dass dieser Kampfgeist auch nach dem 12. Februar anhält, wenn es dann wieder ums Eingemachte geht.“

Als Kulturschaffender der freien Szene der Stadt hat er freilich auch Wünsche an den künftigen Oberbürgermeister oder die künftige Oberbürgermeisterin: „Ganz im Allgemeinen würde ich mich über mehr Transparenz und Informationsfluss zukünftig in der Lauterer Politik freuen – insbesondere dann, wenn es mal nicht so gut läuft.“ Man habe in den vergangenen Jahren oft den Eindruck gehabt, dass die Bürgerinnen und Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt würden. „Die Kommunikation im Vorfeld von Beschlüssen und Entscheidungen könnte maßgeblich verbessert werden“, sagt Halberstadt.

Bahnhofsumfeld sollte umgestaltet werden

Doch das ist nicht alles. Er hoffe auch, „dass das neue Stadtoberhaupt die aktuellen Herausforderungen unmittelbar, konsequent und mit Nachhaltigkeit angeht. Spontan sind das für mich unter anderem Themen wie Sicherheit, Angebote für Jugendliche, Vernetzung der Kulturlandschaft.“ Ganz persönlich liege ihm das Lauterer Bahnhofsviertel um die Richard Wagner- und Pirmasenserstraße am Herzen. Seit acht Jahren betreibt er dort den Kulturclub Salon Schmitt. Und es sei „sehr frustrierend mit anschauen zu müssen, wie das Viertel, das in den 1950er-Jahren bis in die späten 1990er ein beliebter und florierender Kneipen- und Kulturkiez war, Tag für Tag langsam abstirbt. Als Pendant zu unserer Altstadt brauchen wir das Musikerviertel dringender denn je in Kaiserslautern“. Deshalb wünscht er nicht nur, sondern fordert vom neugewählten Stadtoberhaupt, „sich hier bitte ernsthafte Gedanken zu machen!“

Die Serie

In einer kleinen Serie verraten bekannte Lautrer, was sie sich von dem künftigen Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin erhoffen.