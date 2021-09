Ein beeindruckendes Zeichen fürs Klima setzte ein Demonstrationszug am Freitagmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt: Rund 1000 Personen, so lautete die Schätzung der Polizei, waren dem Aufruf von Fridays for Future sowie vielen Naturschutz-, Umwelt- und Sozialverbänden gefolgt, die global zum Klimastreik aufgerufen hatten.

„In 471 Städten in Deutschland wird heute fürs Klima gestreikt“, sagte Elyssa Dubois von der Lauterer Fridays-for-Future-Gruppe erfreut, die zum Auftakt auf dem Bahnhofsvorplatz redete. „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, tönte es immer wieder aus der Menge auch während des Marsches bis zum Schillerplatz. Die Forderung an die Politik, alles dafür zu tun, dass die Erderwärmung um nicht mehr als 1,5 Grad steigt, wurde auch in den weiteren Ansprachen deutlich.