Am achten Spieltag der U19-Bundesliga Süd/Südwest empfängt der 1. FC Kaiserslautern den FC Ingolstadt. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 11 Uhr auf Platz 4 des Fritz-Walter-Stadions. Nachdem die Lauterer vergangene Woche bei Schlusslicht Astoria Walldorf eine 2:4-Niederlage kassiert haben, erwartet FCK-Trainer Alexander Bugera eine Reaktion seiner Mannschaft.

„Die Jungs müssen gegen Ingolstadt wieder alles in die Waagschale werfen. Dazu gehört Leidenschaft, Wille und Laufbereitschaft. Wir wollen so auftreten, wie wir es in den vergangenen beiden