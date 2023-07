Zahlreiche Autoreifen hat ein Spaziergänger am Donnerstagnachmittag an einem Waldweg entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Diese berichtet, dass Unbekannte die Reifen neben der Landesstraße 472 zwischen Hohenecken und Queidersbach illegal entsorgt hätten. Wer die Altreifen dort abgeladen habe, sei derzeit nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.