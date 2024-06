Mit einem Stimmenanteil von 85,5 Prozent ist der Christdemokrat Ralf Hechler von den Bürgern der Stadt Ramstein-Miesenbach als Bürgermeister wiedergewählt worden. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Der 52-Jährige, der auch für die kommenden acht Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde ist, will die Personalunion fortsetzen. Hechler wurde 2016 erstmals mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Stadtoberhaupt gewählt und bei der Kommunalwahl 2019 mit 86,1 Prozent im Amt bestätigt. „Das Ergebnis ist großartig, ich bin sehr zufrieden“, freute sich der Stadtchef. Da er keinen Gegenkandidaten gehabt habe, sei seine Wiederwahl zwar zu erwarten gewesen, aber ein Selbstläufer sei dies nicht. „Es ist schön und macht Spaß, wenn einem so viel Wertschätzung von den Wählern entgegengebracht wird“.

