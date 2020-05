Im PRE-Park entstehen ab Juni mehrere hundert neue Parkplätze. Der IT-Campus beginnt mit dem Bau eines Parkdecks auf seinem Betriebsgelände in Kaiserslautern, darunter werden auch Parkplätze für Elektroautos sein. Die neu geschaffenen Plätze sollen aber nicht nur Mietern des IT-Campus’ zur Verfügung stehen.

Geplanter Baubeginn ist nach Unternehmensangaben Mittwoch, 3. Juni. Das Parkdeck in Systembauweise soll gleichermaßen für Mieter des Gebäudes als auch die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Die Fertigstellung ist für September geplant. Insgesamt solle damit die Verkehrssituation auf und um den IT-Campus verbessert werden.

311 Stellplätze sollen in dem Parkhaus neu entstehen, zunächst werden 14 dieser Plätze mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet. Geladen wird mit Strom, der auf dem Dach des Gebäudes aus Photovoltaikmodulen erzeugt wird, so die IT-Campus Europaallee GmbH & Co. Objekt KG. Für die bestmögliche Nutzung des vor Ort erzeugten Stroms sei ein Energiekonzept erarbeitet worden, um zukünftig den IT-Campus autark mit Strom versorgen zu können. Ein digitales Parkleitsystem solle nicht nur dabei helfen, dass die Parkplatzsuche in Zukunft stark vereinfacht werde und dabei Zeit gespart werden kann, sondern auch den Parksuchverkehr minimieren. Damit könnten Emissionen reduziert werden, so der IT-Campus.

Des Weiteren sei für das neue Parkhaus der Einsatz einer intelligenten Parkplatzbeleuchtung geplant, die Fassaden des Parkdecks sollen begrünt werden. Im Erdgeschoss runden Fahrradstellplätze sowie Ladestationen für E-Scooter und E-Bikes das Angebot ab. Mit Car-Sharing Partnern werden aktuell Gespräche geführt, geplant sind ausgewiesene Flächen für entsprechende Fahrzeugen.