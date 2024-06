Es sei auch ein Zeichen der „hohen Wertschätzung“ und des „tiefen Respekts“: Rüdiger Kettenring, Oberbrandmeister und Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Otterberg, ist mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet worden – für 45 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Es ist die höchste Auszeichnung, die das Land Rheinland-Pfalz für Feuerwehrleute vergibt.

Die Ehrung nahm die Erste Kreisbeigeordnete, Gudrun Heß-Schmidt, im Beisein von Bürgermeister Harald Westrich und den Kameraden der Wehr vor. „Es ist gut zu wissen, dass es immer wieder Menschen gibt, die mit viel Engagement und Einsatz freiwillig ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen bereit sind“, sagte die Kreisbeigeordnete in ihrer Laudatio. In zahlreichen Lehrgängen und Übungen habe sich der Feuerwehrmann die Fähigkeiten angeeignet, um das breite Einsatzspektrum der Feuerwehr zu bewältigen. „Die Ehrung soll auch die hohe Wertschätzung und den tiefen Respekt gegenüber Ihrem Engagement unterstreichen, auch wenn Sie diesen Respekt für ihren Einsatz und Ihre Verlässlichkeit oftmals aus den Reihen Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht verspüren“, sagte Heß-Schmidt weiter. „Der Landkreis, aber auch die Landesregierung wissen um die große Bedeutung dieses uneigennützigen Einsatzes, und unser aller Dank geht daher auch an Ihre Familie, die dieses Engagement bereits über Jahrzehnte mitträgt.“