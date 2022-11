Der November ist in Kaiserslautern der portugiesischen Kultur gewidmet. Und so erwartet alle Kulturinteressierten und die portugiesische Gemeinde – immerhin die größte Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund in Kaiserslautern – ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Inklusive der „Königsdisziplin“ Fado zum krönenden Abschluss.

Die Idee dazu sei bei einem Konzertbesuch des portugiesischen Generalkonsuls Leandro Amado entstanden, berichtet Kulturreferatsleiter Christoph Dammann. Der Generalkonsul sei Anfang Oktober zum Auftritt des portugiesischen Pianisten Artur Pizarro mit der Pfalzphilharmonie aus Stuttgart in die Fruchthalle angereist, und man sei ins Gespräch gekommen, das in eben jene Initiative mündete. Nun umfasst der „Monat der portugiesischen Kultur“ Konzerte, Ausstellungen und Kinoabende. Los geht’s am Freitag, 11. November, selbstverständlich reist auch Generalkonsul Amado erneut in die Westpfalz.

Der „portugiesische Kulturmonat“ startet mit gleich zwei Veranstaltungen im Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum/Wadgasserhof): Um 18 Uhr wird im Wadgasserhof durch den Generalkonsul, Bürgermeisterin Beate Kimmel und Christoph Dammann die Ausstellung der portugiesischen Malerin Maria Cunha eröffnet, die dort bis zum 30. November zu sehen sein wird. Die Künstlerin wurde 1995 in Porto geboren, wo sie auch Malerei studierte. Seit 2018 ist sie international mit Ausstellungen in Italien, Portugal und Deutschland vertreten. Im Anschluss findet um 19.30 Uhr in der Museumsscheune eine musikalisch-literarische Soirée mit den portugiesischen Gitarristen Ricardo Gama und Joao Correia statt. Dabei wird der Pfalztheater-Schauspieler Rainer Furch aus den berühmten „Lusiaden“ des portugiesischen Nationaldichters Luis de Camoes, die das 450-jährige Jubiläum ihrer Veröffentlichung feiern, lesen.

Fado-Konzert in der Fruchthalle

An drei Abenden, am 13., 17. und 20. November, geht’s dann mit dem Medium Film weiter. Dabei zeigt das Union-Kino jeweils einen Film eines portugiesischen Regisseurs nach bekannten Stoffen und Vorlagen aus der portugiesischen Kultur. Am Sonntag, 13. November, 18.30 Uhr, wird das im Jahr 2008 gedrehte Drama „A Corte do Norte“ des Regisseurs Joao Botelho zu sehen sein. Unter seiner Regie entstand auch der aus dem Jahr 2014 stammende Kostümfilm „Os Maias“, der am 17. November um 17 Uhr gezeigt wird und eine Verfilmung des gleichnamigen Romans des portugiesischen Schriftstellers Eca de Queiroz ist. Den Abschluss bildet der Spielfilm „Pedro e Ines“ des Regisseurs António Ferreira, den dieser 2018 gedreht hat und der im Union um 18 Uhr laufen wird. Alle Beiträge laufen in portugiesischer Sprache und sind mit englischen Untertiteln versehen.

Auch die Volkshochschule Kaiserslautern beteiligt sich am portugiesischen Monat der Kultur. Am Dienstag, 15. November, 18 Uhr, wird dort eine Ausstellung über „Das wirtschaftliche Potenzial der portugiesischen Sprache“ mit einem Vortrag eröffnet. Dieser befasst sich mit der Bedeutung der portugiesischen Sprache in der Welt und des Portugiesischunterrichts in Deutschland. Den Schlusspunkt setzt am Freitag, 25. November, 20 Uhr, das große Fado-Konzert in der Fruchthalle. Direkt aus Lissabon zu Gast sind dann die Sängerinnen Ines de Vasconcellos und Beatriz Felicio mit Begleitmusikern. Bei der Veranstaltung zu sehen sein wird außerdem eine Ausstellung zur Geschichte des Fado.

Info

Karten zu den Konzerten im Stadtmuseum und in der Fruchthalle gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316, und an der Abendkasse; Kinokarten gibt es im Union.