Mehrere Gegenstände sind am Freitagmorgen aus einem geparkten Fahrzeug in Enkenbach-Alsenborn gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie der 71-jährige Fahrzeughalter den Beamten mitteilte, stand sein Volkswagen von Donnerstagabend bis Freitagmorgen in der Paul-Münch-Straße. In diesem Zeitraum schlugen offenbar Langfinger zu und verschafften sich Zugang zu dem Gefährt. Aus dem Innenraum entwendeten die Diebe neben einem Fernglas und einem Taschenmesser auch noch Werkzeug und einen Schlüsselbund. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.