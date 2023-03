Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit über 35 Jahren ist Jutta Brandl in der Pfalz ein Begriff für außergewöhnlichen Jazzgesang. Und die Kammgarn war immer ihr „Wohnzimmer“, wo sie unvergessliche Konzerte gab. In diesem „Wohnzimmer“ gibt sie am Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr, ihre Release-Party zu ihrem neuesten Duo-Album mit dem Titel „Horseradish“. Der Gitarrist Bernhard Sperrfechter ist ihr Begleiter. DIE RHEINPFALZ hat schon mal in den Silberling reingehört.

Horseradish ist Meerrettich und wird in der Pfalz gern zu Tafelspitz gereicht. Er enthält wertvolle Spurenelemente wie Vitamin C, Magnesium, Eisen, Phosphor und auch