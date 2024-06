Die Ortsvorsteherwahlen gehen teilweise in die Verlängerung. In Hohenecken fordert Heike Spies (SPD) den Amtsinhaber Alexander Rothmann (CDU) in zwei Wochen bei der Stichwahl erneut heraus. In Siegelbach lag das amtliche Endergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht vor, dort zeichnet sich eine enge Entscheidung zwischen Gerd Hach und Robert Gorris ab. In den anderen Stadtteilen sorgten die Wähler für klare Verhältnisse.

Dansenberg: Tiefenentspannt zeigte sich Franz Rheinheimer (Freie Wähler) nach seinem erneuten Wahlsieg: Der Dansenberger ist seit 2004 Ortsvorsteher, setzte sich mit 62,8 Prozent gegen