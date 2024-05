Franz Rheinheimer (FW) oder Frank Bachert (CDU)? Bei der Wahl des Ortsvorstehers am 9. Juni können sich die Bürger in Dansenberg zwischen zwei Kandidaten entscheiden.

Frank Bachert (53), verheiratet und Vater einer Tochter, will es wissen. Dansenberg, in dem er seit 2019 zu Hause ist, weiter nach vorne zu bringen, betrachtet er als eine „interessante Herausforderung“. Auch wenn Dansenberg ein Wohnort sei, in dem es sich gut leben lasse – Bachert verweist auf die Nähe zur Stadt, eine gute Gemeinschaft und auf die Natur, die den Ortsteil umgibt –, ist dem Sicherheitsmanager daran gelegen, Prioritäten zu setzen.

Als Fachkraft für Sicherheit plädiert er dafür, das Feuerwehrgerätehaus am jetzigen Standort so umzubauen, dass es den geforderten Normen entspricht und Sozialräume für Frauen und Männer vorhanden sind. Langfristig möchte er die ärztliche Grundversorgung in Dansenberg gesichert sehen. „Ein Allgemeinmediziner vor Ort hört in drei Jahren auf und bis jetzt ist kein Nachfolger in Sicht.“

Kerschknabberweg aufwerten

Auf seiner To-do-Liste stehen außerdem eine bezahlbare Wärme- und regenerative Stromversorgung sowie eine Aufwertung des in die Jahre gekommenen Kerschknabberwegs. Dieser trage zusammen mit der Obstwiese zum Naherholungsgebiet Dansenbergs bei und müsse mit Bänken und Abfallbehältnissen ausgestattet werden. Bezüglich der Neugestaltung der Dansenberger Straße werde er sich während der Bauzeit für eine optimale Verkehrsführung einsetzen.

Seit 2004 steht Franz Rheinheimer (68) an der Spitze des Ortsbeirates Dansenberg. „Die Arbeit macht mir Spaß, ich bin mit Freude dabei und habe die notwendige Energie dazu“, sagt das Mitglied der Freien Wähler. Rheinheimer ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

Franz Rheinheimer Foto: Rheinheimer

Gerne sieht der Versicherungs- und Immobilienkaufmann einer fünften Periode entgegen. Als Ortsvorsteher freut er sich, wenn Bürger seine Sprechstunde barrierefrei in seinem Büro neben der Ortsverwaltung aufsuchen und das Gespräch mit ihm suchen. „In der Ortsverwaltung ist eine Bürgersprechstunde wegen vieler Stufen noch immer nicht möglich“, bedauert er.

Aufgaben gebe es in Dansenberg zu genüge. Der Ausbau der Brunnenstraße zwischen Fahrlücke und Wasserlochstücke stehe an – später der Ausbau der Dansenberger Straße. Bereits jetzt sei er um eine vernünftige Verkehrsführung während der Bauarbeiten bemüht. „Die soll in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden.“ Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses sei ebenso notwendig, wie eine Nahwärme- und Kälteversorgung im Umfeld der Grundschule und die Verlagerung der betreuenden Grundschule aus der Ortsverwaltung in die Grundschule der Villa Winzig. Ein Grundsatz seiner Arbeit: „Für vernünftige Lösungen muss man Probleme gemeinsam angehen.“

Kandidaten für Ortsbeirat

SPD: Boris Flesch, Kirstin Rogel, Harald Ledig, Michael Flesch, Harald Münch, Michaela Flesch, Helmut Caesar, Dagmar Flesch.

CDU: Frank Bachert, Barbara Busch, Simon Hess, Markus Pfeiffer, Ingo Stehle, Lutz Kiefer, Claudia Emmermann.

Grüne: Katrin Brügger, Julian Beckmann, Holger Munderloh, Raimund Rinder, Anja Beckmann.

FW: Franz Rheinheimer, Dominik Stihler, Manfred Reeb, Ute Balbier-Reeb, Sebastian Jung, Alexander Schmitt, Sven Thiel, Jasmin Hunsecker, Silke Schmitt, Toni Heydrich, Florian Sahling, Annerose Rheinheimer, Stefan Lambrecht, Walter Knorr-Stihler, Christel Schmidt.