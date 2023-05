Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wenn Nacht für Nacht ein Lkw mit laufendem Motor in der Straße vor dem Haus steht, kann das an den Nerven zehren. So geht es Bettine Friedewald-Wagner, die seit Ende vergangenen Jahres von einem Brummton geplagt wird. Seitdem ist sie vergeblich auf der Suche nach der Ursache. Immerhin ist sie nicht allein, auch die Nachbarn nehmen das Geräusch wahr.

„Wenn ich von dem Ton nachts wach werde, kann ich nicht mehr einschlafen“, beschreibt Bettine Friedewald-Wagner die vergangenen Monate. „Es klingt wie ein Kompressor, der an- und abschwillt.“