Mit einem Stand vor der Sparkasse in der Fackelstraße macht die Aids-Hilfe Kaiserslautern am Samstag, 4. Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr auf die Themen HIV und AIDS aufmerksam. Anlass ist der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember.

Menschen, die mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) leben, könnten mittlerweile durch die sehr gut verträgliche Therapie ein nahezu normales Leben führen, erklärt Robin Roth von der