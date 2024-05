Öffentliche Grillhütten und Grillplätze in der Nähe von Kaiserslautern: Welche mit Spielplatz, Überdachung und toller Lage punkten können.

Wer keinen eigenen Garten hat, ein größeres Fest plant oder einfach etwas Abwechslung braucht, kennt sie: Die Suche nach einem geeigneten Grillplatz. Da es in den meisten Parks und im Pfälzerwald sowieso verboten ist, ein offenes Feuer zu entfachen und den Grill auszupacken, kommen dafür nur ausgewiesene Grillplätze in Frage. Wo diese zu finden sind, wie viel die Miete kostet und für welche Feiern sie sich eignen:

Karte: Grillplätze bei Kaiserslautern

Grillhütte Mölschbach: Der Alleskönner

Am Pfälzerwald gelegen, überdacht, ausgestattet mit Grill, Kühlschrank, Strom und einer Toilettenanlage: Die Grillhütte in Mölschbach bietet alles, was es für eine gelungene Grillfeier braucht. Zu finden ist sie oberhalb von Mölschbach neben der Turnhalle. Durch ihre Nähe zum Wald bietet sich für Wanderungen und Ausflüge an. Der Platz vor der Hütte ist asphaltiert und kann zum Beispiel für Ballspiele genutzt werden. Auch Parkplätze sind hier vorhanden. In der Hütte selbst können etwa 40 Personen unterkommen.

Kontakt: Ortsverwaltung Mölschbach, Do. 18 bis 19 Uhr und Fr. 15 bis 16 Uhr, Telefon: 06306 2984

Grillhütte Hohenecken: In Schwimmbadnähe

In der Nähe vom Gelterswoog und im Pfälzerwald liegt die sogenannte Kellereiwaldhütte. Das Strandbad ist etwa einen Kilometer entfernt und ist sowohl mit dem Bus als auch zu Fuß oder mit dem Rad für einen Ausflug erreichbar. Die Hütte selbst ist überdacht und bietet etwa 100 Personen Platz. Zur Ausstattung gehören ein Grill im Innern, Wasser- und Stromanschlüsse sowie eine Toielettenanlage. Eine kleine Besonderheit sind die Lichterketten, die in der Hütte aufgehängt wurden. Eine große Wiese und ein Spielplatz machen die Anlage auch zu einem passenden Veranstaltungsort für Feiern mit Kindern. Auch Parkplätze sind an der Hütte vorhanden.

Kosten: 80 Euro pro Tag; „Veranstaltungen mit allgemeinem Publikumsverkehr und freiem Verkauf“ wie es die Stadt Kaiserslautern auf ihrer Webseite nennt, 150 Euro pro Tag, 50 Euro Kaution

Kontakt: Ortsverwaltung Hohenecken, Mi 17 bis 18 Uhr, Telefon: 0631 58873

Grillplatz Mehlbach: Lagerfeuerromantik

Der Grillplatz Scheckersgraben in Mehlbach bietet sich nicht nur für Grill- sondern auch für Lagerfeuerfreunde an. Neben einem überdachten Grill gibt es hier nämlich eine extra Stelle für Lagerfeuer. Stockbrot und Marshmallows können so auf der großen Wiese neben der teils steinernen Hütte geröstet werden. Auf dem Platz vor der Hütte spenden einige Bäume Schatten für die dort platzierten Sitzgelegenheiten. Der Platz kann zwischen dem 1. April un dem 3. Oktober gebucht werden.

Kosten: Für Einwohner 65 Euro, für sonstige Nutzer 90 Euro, außerdem 25 Euro Nebenkosten pro angefangener Gruppe von 25 Personen, 150 Euro Kaution

Kontakt: Grillplatz über die Webseite der Verbandsgemeinde buchbar, Telefon: 06301 607313

Grillhütte Siegelbach: Tierpark in der Nachbarschaft

Wer die Grillfeier mit einem Zoo-Besuch verbinden möchte, ist bei der Grilhütte in Siegelbach an der richtigen Stelle. Der Grillplatz mit überdachter Hütte liegt nämlich in der Nähe des Siegelbacher Tierparks. Vor der Hütte liegt eine große Rasenfläche, aber auch der Spielplatz Geiersberg, ein Bolzplatz mit Basketballfeld und eine Skateranlage sind zu Fuß gut zu erreichen. Die Hütte selbst verfügt über einen Innengrill, behindertengerechte Toielleten und Strom- und Wasseranschlüsse. Platz haben im Innern etwa 80 bis 100 Personen, mit den Sitzplätzen im Außenbereich eigenet sich der Grillplatz für etwa 150 Personen. Zum Ausladen ist es möglich, an die Hütte heranzufahren. Parkplätze können laut der Webseite der Stadt Kaiserslautern in der Nachbarschaft gefunden werden.

Ein weiterer Vorteil: Ein zusätzliches Zimmer mit Kühlschränken und Geschirr kann dazu gebucht werden. Zum Ausladen kann mit dem Auto bis zur Hütte gefahren werden, Parkplätze finden sich in der Nachbarschaft.

Kosten: 80 Euro pro Tag; „Veranstaltungen mit allgemeinem Publikumsverkehr und freiem Verkauf“ wie es die Stadt Kaiserslautern auf ihrer Webseite nennt: 150 Euro pro Tag, 50 Euro Kaution

Kontakt: Ortsverwaltung Siegelbach, Mi 17 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 12 Uhr, Telefon: 06301 9313, Mail: ortsvorstehersiegelbach@t-online.de

Grillhütte Landstuhl: Imposante Hüttenkonstruktion

Die Beschreibung Hütte scheint, für das, was da auf dem Landstuhler Grillplatz steht, eine klare Untertreibung. Die Überdachung des Grills gleicht eher der Dachkonstruktion eines kleinen Hauses. Dazu passt auch die weitere Ausstattung: Behindertengerechte Toiletten, eine zweite Feuerstelle, eine Küchenzeile und mehrere fest verbaute Sitzgelegenheiten. Vor der Hütte liegt eine größere Rasenfläche und auch Parkplätze sind am Grillplatz vorhanden. Zu finden ist die Anlage im Zillertal an der Langwiedener Straße am Rand des Stadtteils Atzel, wie Dennis Letizia von der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl mitteilt.

Kosten: 250 Euro pro Tag, 700 Euro am Wochenende (Fr-So), 250 Euro Kaution

Kontakt: Buchung direkt über das Kontaktformular oder per Mail: objektbelegung@landstuhl.de, Telefon: 06371 83132

Grillhütte Kollweiler: Gemütliches Feiern im Grillhaus

Die Grillhütte in Kollweiler ist mehr ein Grillhaus als eine eigentliche Hütte. Wände, Fenster und ein Abzug über dem Grill sorgen dafür, dass die Besucher auch bei Wind und Regen geschützt sind. In der Hütte selbst bieten eingebaute Holzmöbel etwa 60 Personen Platz, auf der Wiese im Freien können noch mal etwa zehn Biergarnituren aufgebaut werden. Strom, Wasser und Toilleten sind vorhanden. Darüberhinaus befindet sich im Innern auch noch eine kleine Bar mit Zapfanlage.

Kosten: 125 Euro, für Kollweiler Bürger 70 Euro, 15 Euro Gebühr Toilettenreinigung, 150 Euro Kaution

Kontakt: Ortsbürgermeister Ralf Heint, Telefon 06385 415456

Grillplatz Otterbach: Hier kann doppelt gegrillt werden

Der Grillplatz Himmelreich in Otterbach ist nicht nur mit einem Grill in der Hütte, sondern auch noch mit einem zweiten Grill im Freien ausgestattet. Die Anlage am Waldrand bietet dank einer großen Wiese viel Platz für Spiele oder Sport. In der Hütte selbst gibt es Platz für bis zu 50 Personen, fünf Bierganituren stehen zur Verfügung. Toiletten sowie Strom und eine Küchenzeile mit Kühlschrank sind ebenfalls vorhanden. Gefeiert und gebrutzelt werden kann an der Grillhütte von 1. April bis 3. Oktober.

Kosten: 100 Euro pro Tag, plus 10 Euro Nebenkosten pro Tag für eine angefangenen Gruppe von 25 Personen, 150 Euro Kaution

Kontakt: Gebucht werden kann der Grillplatz direkt über die Webseite der Verbandsgemeinde, Telefon 06301 607313

Grillhütte Bann: Ideal für Sportfans

Wem die Wiese um den Grillplatz noch nicht zum Austoben reicht, direkt neben der Grillhütte am Ortseingang liegt der Banner Sportplatz. Für die Feier des gewonnen Pokals, aber natürlich auch für andere Gelegenheiten, ist die überdachte Hütte laut Dennis Letizia von der VG Landstuhl mit einer Feuerstelle, Toiletten und Strom- und Wasseranschlüssen ausgestattet.

Kosten: Für Einwohner 40 Euro pro Tag plus 50 Euro Kaution, für sonstige Nutzer 80 Euro pro Tag plus 100 Euro Kaution

Kontakt: Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Mail: dennis.letizia@landstuhl.de, Telefon: 06371 83132

Grillplätze beim Seewoog: Ausflug in den Park

Drei Grillplätze oder eher Grillplätzchen auf einem Fleck gibt es in Ramstein-Miesenbach. Der Park am Seewoog hat zwar keine Grillhütte mit Strom- oder Wasseranschluss, dafür gibt es drei Buchten, die jeweils mit einem Grill und Sitzgelegenheiten ausgestattet sind. Wem der See in der Grillpause nicht als Abwechslung reicht, findet im Park auch noch einen großen Spielplatz und ein Kneipbecken. Auch Toiletten sind vorhanden ebenso wie ein Kiosk und Ladestationen für E-Bikes, wie Carolin Steiner-Kappler von der Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach mitteilt.

Kosten: ein Grillplatz (bis zu 20 Personen) 20 Euro, zwei Grillplätze (bis zu 40 Personen) 40 Euro, drei Grillplätze (bis zu 60 Personen) 60 Euro, Kaution pro Grillplatz 50 Euro

Kontakt: Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach, belegung@ramstein.de, Telefon: 06371 592132

